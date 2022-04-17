الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 01:58 م

مصدر حكومي: صرف رواتب نيسان الجاري في موعدها المحدد

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الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي أنه سيتم صرف رواتب شهر نيسان الجاري في موعدها المحدد.اضافة اعلان


وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرواتب تصرف عادة في 23-24 من كل شهر.

وأضاف أن رواتب نيسان الجاري ستصرف الأحد أو الاثنين القادم على أبعد تقدير.

ونفى المصدر وجود نية لصرف الرواتب خلال الأسبوع الحالي.

وتساءل مواطنون حول إذا ما كان سيتم صرف رواتب الشهر الجاري قبل موعدها المحدد.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن صرف الرواتب مبكرا سيساعدهم على شراء ما يلزمهم استعدادا لعيد الفطر السعيد الذي سيكون موعده في 2 أيار المقبل فلكيا.

 




 

 


 

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