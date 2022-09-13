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الثلاثاء، 13-09-2022 03:47 م

الضريبة: فواتير الدراسة والعلاج وايجار السكن تعفى ضريبياً

الاستعلام_عن_فواتير_الكهرباء_في_عمان


الوكيل الإخباري - قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رداً على استفسارات، أن جميع الفواتير المتعلقة بالعلاج والاستشفاء أو المتعلقة برسوم الجامعات والمدارس ورياض الأطفال أو التي تتعلق بأجور السكن وفوائد و مرابحة قرض السكن والتي يسمح بتنزيلها للمكلفين حسب نص المادة 9 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تعفى ضريبياً، ويجوز تحميلها وارسالها على تطبيق فواتيري للدخول في السحب على الجوائز والحوافز التي وفرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

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وبينت الدائرة أن هذه الفواتير سيتم اعتمادها وستشارك بالدخول في السحب والمنافسة على الجوائز اسوة بالفواتير المتعلقة بالسلع والخدمات التي يتم تحميلها على التطبيق.


وبينت الدائرة أن الفواتير التي يتم تحميلها على التطبيق لا تنحصر بفواتير السلع والخدمات فالمجال مفتوح لتحميل الفواتير بكافة أنواعها بما فيها فواتير الخدمات التي يحصلون عليها مقابل بدل بما فيها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يتم دفع بدل لها.


ويتم تنزيل التطبيق على الهواتف باستخدام كلمة "فواتيري" او Fawateery  من خلال الدخول الى متجر جوجل Google play) ) أو متجر ابل(App Store).  

 


 




 

 


 

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