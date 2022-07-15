الجمعة 15-07-2022
الوكيل الاخباري
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الضمان: إصابات ميناء العقبة التي تم نقلها بالإسعاف الجوي لعمّان تماثلت للشفاء

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الجمعة، 15-07-2022 07:30 م

الضمان: إصابات ميناء العقبة التي تم نقلها بالإسعاف الجوي لعمّان تماثلت للشفاء

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الوكيل الاخباري – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تماثل إصابات ميناء العقبة الأربع التي تم نقلها بالاسعاف الجوي إلى عمان بحمدالله للشفاء وغادرت المستشفى تباعا.

وأوضحت المؤسسة بأنها قامت وبالتنسيق مع الجهات المعنية بنقل حالتين في مساء اليوم الذي وقع فيه الحادث إلى عمان بواسطة الإسعاف الجوي ومن ثم حالتين بعد أربعة أيام من وقوع الحادث لغايات التأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.

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