الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 02:44 م

الضمان الاجتماعي : تسهيلات مالية وسلف للمواطنين تصل الى 450 دينار شهري

الضمان الاجتماعي


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان المشتركين سابقاً والمتوقفين عن عملهم أو المشتركين اختيارياً التقدم اليوم بطلب الاستفادة من برنامج مساند(3)، شريطة أن لا تقل اشتراكاتهم عن 12 اشتراك وان لا يزيد أجرهم الأخير المشمول عن 1000 دينار وأن لا يكونوا قد استفادوا مسبقاً من نفس البرنامج.

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وأوضحت المؤسسة بأن برنامج مساند (3) يمنح المستفيدين منه سلفة على حساب الدفعة الواحدة بما لا يزيد عن 5% من مجموع أجورهم المشمولة سابقاً وبحد أقصى (450) دينار يتم دفعها على (3) دفعات شهرية.


وأشارت المؤسسة بأن عدد المستفيدين من البرنامج وصل لغاية اليوم إلى نحو (178) ألف شخص، داعية الراغبين بالاستفادة من البرنامج ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة التقدم بطلب الاستفادة من خلال حسابهم على الخدمات الالكترونية للمؤسسة، حيث يتوجب عليهم اختيار خدمات أوامر الدفاع ومن ثم اختيار برنامج مساند (3) واستكمال الطلب.


 




 

 


 

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