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الأربعاء، 12-10-2022 05:56 م

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

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الوكيل الاخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنه يوجد عدة حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة للاردنيين

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1. شمول الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى


2. حصول الاردني على جنسية أخرى أو فقده للجنسية الاردنية


3. انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة .


4. انتهاء خدمة المؤمن عليها الارملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الاسرة


5. الحكم على المؤمن عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين بحكم قضائي قطعي


6. وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بالضمان .


7. العجز


8. إكمال سن الشيخوخة خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة المطلوبة للتقاعد.


9. انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وإكمالها سن الاربعين


10. الرجل الذي أكمل سن (55) والمرأة التي أكملت سن(50) شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن (83) اشتراكًا وأن يكونا انقطعا عن الشمول مدة لا تقل عن (36) شهرًا


11. الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكًا، وأن لا يقل عمره عن(50) عامًا.


12. التحاق الاردني بإحدى الجامعات بهدف الحصول على الشهادة الجامعية الأولى شريطة أن لا يتجاوز عمره (25) سنة.

 

وكانت قد حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من اقبال الاردنيين المؤمن عليهم بالضمان على طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة حتى في الحالات التي أتاح فيها القانون صرف هذا التعويض باستثناء حالتي الوفاة والعجز لأن الهدف من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الحصول على دخل تقاعدي دائم وليس الحصول على تعويض من دفعة واحدة.

 


 




 

 


 

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