تعديلات الضمان: تفكير بشمول فئات جديدة بالتأمين الصحي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، أن هناك تفكير نحو التوسع بملف التأمين الصحي ليشمل فئات أكبر خلال المرحلة الثانية، بعد أن يتم إقراره.



وقالت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الاخباري" إن فئات مختلفة سوف يشملها التأمين بالمرحلة اللاحقة، من أبرزها شمول أبناء قطاع غزة وشمول المنتسبين اختياراً.



وحول برنامج استدامة ++ أوضحت المؤسسة أنه يصرف للمشمولين مع نهاية الشهر المعتمد بالبرنامج.

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ومن المتوقع أن يتم إقرار التعديلات الجديدة على قانون الضمان مع نهاية العام الحالي، ويدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم.