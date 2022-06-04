الضمان: انضمام 5 بنوك محلية في خدمة Daman Pay

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن خدمة Daman Pay المجانية التي تقدمها أصبحت تضم حالياً 5 بنوك بالإضافة إلى العلاونة للصرافة.

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وأشارت إلى أن الخدمة ستضم أكبر عدد من البنوك والمحافظ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.



وتمكّن الخدمة الأفراد والمنشآت من دفع المستحقات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي بكل يسر وسهولة، وذلك بهدف تمكين عملاء البنوك الشريكة من أفراد ومنشآت بسداد المستحقات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي عن طريق القنوات المختلفة التي توفّرها تلك البنوك وشبكات فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات.



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