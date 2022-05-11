الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن الزيادة السنوية التي تم إقرارها مؤخر لا تشمل المتقاعدين على نظام التقاعد المُبكر بغض النظر عن معدل رواتبهم الشهرية.



واضاف المجالي لـ " الوكيل الإخباري" أن الزيادة تشمل المتقاعد ممن أتمّ الـ 60 للذكر و 55 للأنثى فقط.



وجاء ذلك بعد أن تساءل متقاعدون على نظام التقاعد المُبكر إذا ما كانت الزيادة السنوية التي تم إقرارها مؤخراً سوف تشملهم.



واعلنت المؤسسة قبل أيام أن معدل الزيادة بلغ هذا العام 4.6 دينار، وأنه سيتم البدء في صرفها نهاية أيار الحالي.

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