الضمان: 5 آلاف دينار لمستحقي الدعم من برنامج تكافل

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن ( برنامج تكافل / حساب التمكين الاجتماعي) يدعم المؤمن عليهم من الأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة المستحين بقيمة لن تتجاوز 5 آلاف دينار.
وبيّن المجالي، اليوم الخميس، أن الدعم لن يكون من أموال الضمان الإجتماعي، ولن يدعم أصحاب الرواتب المرتفعة.
وأشار إلى أن الحساب بدأ فعلياً باستقبال التبرعات، بهدف التبرع للعاملين غير المقتدرين من الحصول على راتب تقاعدي لعدم كفاية اشتراكاتهم.
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وأوضحت المؤسسة في وقت سابق، أن التبرع يكون من خلال تغطية الفروقات المالية المطلوبة، وذلك في حال إكمال المؤمن عليه سن الشيخوخة 60 للذكر و 55 للأنثى، ولم يكمل الفترة المطلوبة للتقاعد 180 اشتراك، وعدم كفاية السلف الممنوحة من المؤسسة والرصيد الادخاري للمؤمن عليه في تغطية الشراء لإكمال هذه الفترة.
وبينت أن التبرع يكون ايضاً في حالات وفاة المؤمن عليه المشترك اختياريا والمنقطع عن دفع الاشتراكات لفترة لا تزيد عن (60) اشتراك وعدم كفاية السلفة والرصيد الادخاري لتغطية كلفة الشراء من قبل الورثة.
وأشارت إلى أن آلية التبرع لحساب تكافل تكون من خلال خدمة كليك (CLiQ) المتوفرة عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني.
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