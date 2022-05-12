الضمان: 5 آلاف دينار لمستحقي الدعم من برنامج تكافل

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن ( برنامج تكافل / حساب التمكين الاجتماعي) يدعم المؤمن عليهم من الأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة المستحين بقيمة لن تتجاوز 5 آلاف دينار.

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وبيّن المجالي، اليوم الخميس، أن الدعم لن يكون من أموال الضمان الإجتماعي، ولن يدعم أصحاب الرواتب المرتفعة.



وأشار إلى أن الحساب بدأ فعلياً باستقبال التبرعات، بهدف التبرع للعاملين غير المقتدرين من الحصول على راتب تقاعدي لعدم كفاية اشتراكاتهم.