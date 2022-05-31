الضمان: صرف بدل التعطل اعتباراً من بداية الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حددت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي موعد صرف بدل التعطل للمتقدمين بالطلبات خلال العام الحالي.

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أكدت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" أن صرف بدل التعطل سوف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الاربعاء الاول من حزيران.



وأعلنت المؤسسة أن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2022 أصبح 567 ديناراً للشهر الواحد، في حين كان العام الماضي (559) ديناراً.



وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات و الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم سنوياً، وتؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة.



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