الضمان: وقف صرف الرصيد الادخاري لحين صدور الأسس الجديدة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، ان صرف الرصيد الادخاري للمستحقين لغايات التعليم والعلاج متوقف الآن.

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وبيّن المجالي لـ" الوكيل الإخباري" أن فترة الإيقاف سوف يستمر لحين اصدار أسس جديدة من مجلس الإدارة، منوهاً إلى أنه لا وقت محدد لذلك.



وقال متقاعدون إنهم يعتمدون على رصيدهم الإدخاري لغايات العلاج والتعليم.



وأشاروا إلى أنهم محققين لشروط الصرف وفقاً للنظام، وهم بانتظار قرار الصرف.



يذكر أن صرف الرصيد الإدخاري كان يُصرف في نهاية كانون الأول من كل عام.

