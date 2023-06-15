الضمان يحذر من روابط وهمية تدعي تقديم 250 دينارا مساعدات للمواطنين

الوكيل الإخباري - نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأخبار المضللة التي انتشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت تقديم مؤسسة الضمان الاجتماعي لمساعدات بقيمة (٢٥٠) ديناراً كمساهمة في نفقات الأضحية.

اضافة اعلان

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الروابط ما هي إلا وسيلة لاستغلال حاجة المواطنين؛ وذلك للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم.



ودعت المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من قنوات الاتصال الرسمية التي توفر من خلالها جميع المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.