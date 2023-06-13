صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة أنه سيتم صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي يوم الخميس الموافق 22 من شهر حزيران الحالي.

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وقال القضاة لـ"الوكيل الإخباري"، إن قرار صرف الرواتب قبل موعدها المعتاد جاء لتزامنه مع يوم السبت وهو يوم عطلة أسبوعية، لافتا إلى أن التحويل والصرف سيكون يوم الخميس الموافق 22 حزيران الحالي.



وأضاف أن المؤسسة ستصرف الرواتب مبكرا لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات عيد الأضحى المبارك.



وكانت وصلت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي.