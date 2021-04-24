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السبت، 24-04-2021 05:54 م

الضمان يعلن بدء صرف مبالغ مالية لـ 50 ألف مستفيد اعتباراً من الاحد

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي عن البدء بصرف بدل التعطل "مساند 1" المعدل اعتباراً من يوم غدٍ الاحد. وبينت المؤسسة بأن عدد المستفيدين المستحقين لهذه الصروفات عن شهر نيسان سيتجاوز 50 ألف مستفيد، وأن قرارها بصرف هذه المستحقات مبكراً عن موعدها المحدد في بداية شهر أيار، جاء لتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بالشهر الفضيل. 
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وكما اعلنت سابقا، بينت المؤسسة بان بدل التعطل عن شهر نيسان سيبلغ 70% من الأجر الأخير المشمول، وبحد أدنى 200 دينار وبحد أعلى 500 دينار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المدينة على المستفيد عن 8% من مجموع أجوره المشمولة سابقا في الضمان الاجتماعي. 

مؤكدة على أن زيادة النسبة والحد الأدنى والاعلى لبدل التعطل عن شهري اذار ونيسان جاء لتمكين المستفيدين من تلبية الاحتياجات المرتبطة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. 

وفي هذا المجال، دعت المؤسسة المؤمن عليهم المتوقفين عن العمل حاليا ولديهم اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، أي اشتراك واحد على الأقل في القطاع الخاص بعد شهر آب 2011، مؤكدة على ان التقدم للبرنامج شأنه شأن باقي البرامج هو حصراً من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ssc.gov.jo . حيث يتوجب على الراغب بالاستفادة من البرنامج الضغط على خدمات أوامر الدفاع ومن ثم الضغط على بدل التعطل " مساند 1" المعدل.

 




 

 


 

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