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الخميس، 03-03-2022 10:17 ص

الضمان يمدد فترة الترشّح لجائزة التميّز في السّلامة والصّحة المهنيّة

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الوكيل الإخباري - قررت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في مجال السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأفراد حتى نهاية اذار الحالي. اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنيّة ورفع مستوى بيئة العمل في كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان وبمختلف قطاعاتها الاقتصادية بما ينعكس على حماية القوى العاملة، وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، بهدف الحدِّ من إصابات العمل خصوصاً في المنشآت التي تُسجَّل فيها أعداداً متزايدةً من إصاباتِ وحوادث العمل، وذلك انطلاقاً من مبدأ احترام الحياة الإنسانية والحفاظ على أرواح وسلامة جميع العاملين وهو أيضاً ما يعكس الاهتمام بأهم حق من الحقوق العمّالية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات وضمان استمرار وتيرة الإنتاج.

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