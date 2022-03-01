الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 01:00 م

الضمان تمدد طلبات الترشّح لجائزة التميّز في السّلامة والصّحة المهنيّة

M63A0051


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها مددت فترة استقبال طلبات الترشح لجائزة التميّز في مجال السلامة والصحة المهنيّة على مستوى المنشآت والأفراد حتى نهاية يوم الخميس الموافق 31/3/2022.اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنيّة ورفع مستوى بيئة العمل في كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان وبمختلف قطاعاتها الاقتصادية بما ينعكس على حماية القوى العاملة، وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، بهدف الحدِّ من إصابات العمل خصوصاً في المنشآت التي تُسجَّل فيها أعداداً متزايدةً من إصاباتِ وحوادث العمل، وذلك انطلاقاً من مبدأ احترام الحياة الإنسانية والحفاظ على أرواح وسلامة جميع العاملين وهو أيضاً ما يعكس الاهتمام بأهم حق من الحقوق العمّالية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات وضمان استمرار وتيرة الإنتاج.

وأشارت المؤسسة إلى أن الجائزة تُمنح للمنشآت المتميزة في مجالات الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية وأثرها بانخفاض معدلات إصابات العمل، والدراسات والأبحاث في السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مبادرات ميدانية في تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية والحدّ من إصابات العمل في المنشآت، موضحة أنها ستقوم بتقديم درع وشهادة تميّز ومكافآت مالية للمنشآت والأفراد ولجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة والصحة المهنية الفائزين.

ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشح كاملاً ضمن الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشح، من خلال زيارة موقعها الالكتروني (www.ssc.gov.jo) أو الاتصال بإدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة على هاتف 5501880 فرعي6601 و6606 أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو زيارة صفحة المؤسسة على الفيس بوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
2202219113215931444706

اختتام ورشة عمل حول قانوني الانتخاب والأحزاب

w

وزير العمل يتفقد مشاريع المبادرات الملكية في كلية الشوبك

c7dc5333-2487-4b51-bf71-d816b5a70d8f

توضيح هام للعاملين بالمهن الخطرة بشأن الراتب التقاعدي

M63A0051

توضيح هام من الضمان حول تخفيض اشتراكات المنتسبين الجدد

M63A0051

الضمان يطلق منصة جديدة

M63A0051

الضمان تواصل استقبال طلبات الترشّح لجائزة التميّز