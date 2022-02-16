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الأربعاء، 16-02-2022 10:19 ص

توضيح هام للعاملين بالمهن الخطرة بشأن الراتب التقاعدي

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الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، آلية الحصول على راتب تقاعدي لمن يعمل بالمهن التي تصنف على أنها خطرة. 

وقالت المؤسسة، إنه يحق للعاملين في المهن الخطرة التقديم للحصول على التقاعد المبكر وهم في سن الـ 45 مع فترة خدمة أقل من غيرهم. 

وأكدت، أنه يستطيع المؤمن عليه ذكراً أو أنثى الحصول على راتب تقاعد مبكر اذا انتهت خدماته بعد اكمال سن الـ 45 عاماً شرط أن يكون له اشتراكات لا تقل عن 180 اشتراكاً للأنثى و 216 اشتراكاً للذكر.

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وأضافت المؤسسة أنه يشترط أن تكون المنشأة التي عمل بها المؤمن عليه قامت بتأدية ما نسبته 1% من أجرة زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لطبيعة عمله في المهن الخطرة، لمدة لا تقل عن 60 اشتراكاً، خلال آخر 10 سنوات من طلب الراتب التقاعدي المبكر. 

وصُنفت المهن الخطرة وفقا للقانون بأنها التي تؤدي إلى الإضرار بحياة أو صحة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لظروف أو عوامل خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط وأسس السلامة والصحة المهنية. 

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