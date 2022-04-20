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الأربعاء، 20-04-2022 12:24 م

الضمان يوضح حول شروط صرف السلف لشراء سنوات الخدمة لغايات التقاعد

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الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أنه لا يجوز شراء سنوات الخدمة من خلال السلف لغايات تقاعد الشيخوخة إلا عند إكمال المؤمن عليه الذكر سن الـ ٦٠ والأنثى سن الـ ٥٥.

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وقالت المؤسسة، رداً على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" أنه يشترط أن يكون لمن يرغب بشراء سنوات الخدمة على الأقل ٨٤ اشتراك فعلي، بعدها يمكن شراء المدة المتبقية ليكمل ١٨٠ اشتراكاً.


وأوضحت، أن صرف السلف لغايات إتمام الاشتراكات وبلوغ تقاعد الشيخوخة، يتم من خلال تطبيق الشروط السابقة كاملة، وأن تكون السلفة التي سيتم صرفها بمعدل 25 ضعف الراتب المتوقع صرفه بعد التقاعد. 


وأشارت المؤسسة إلى أن للتقاعد المبكر للمؤمن عليه الرجل يجب إكمال 252 اشتراك ( أي 21 سنة وبلوغ سن 50 عاما أو إكمال 300 اشتراك بالضمان أي 25 سنة وبلوغ سن 45).


وعن تقاعد الشيخوخة للرجل يكون على سن الـ 60 شريطة اكمال 180 اشتراك (أي 15 سنة وفي حال اكمل قبل تاريخ 1/3/2014 عدد اشتراكات قدرها 216 اشتراكاً) يكون بإمكانه التقاعد بعد إكمال سن الـ 45 .

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