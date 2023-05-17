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الأربعاء، 17-05-2023 12:44 م

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والكاز والديزل من 0.1 إلى 4.1 % عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إن أسعار المشتقات النفطية قد ارتفعت حسب الأسواق المرجعية، خلال الاسبوع الثاني من شهر أيار الحالي بنسب من 0.1 الى 4.1%.  اضافة اعلان


وبينت الوزارة في نشرتها التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن أسعار بنزين ( اوكتان 90) ارتفعت بنسبة 0.1%، ووصل سعر الطن 714.6 دولار، كما ارتفع سعر بنزين ( اوكتان 95) نسبة 1%، وبلغ سعر الطن 757.6 دولار للطن. 

وأضاف الوزارة أن أسعار الديزل شهدت ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 4.1% ووصل سعر الطن إلى 591.9 دولار للطن، والكاز ارتفع بنسبة 3.4% ووصل سعر الطن إلى 683.8 دولار. 

وبينت أن سعر الغاز البترولي المسال سجل ارتفاعا وصلت نسبته إلى 1.4% ووصل السعر إلى 555 دولار للطن، إلى جانب ارتفاع زيت الوقود بنسبة 1.9%. 

ونوهت الوزارة إلى أن خام برنت سجل ارتفاعا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بنسبة 2%.

 




 

 


 

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