عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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طالب خبير النفط والطاقة هاشم عقل أن تُطبق الحكومة تسعيرة اسبوعية للمحروقات بدلا من أن تكون شهرية، منوهاً إلى أن ذلك يصب في مصلحة المواطن للاستفادة من الانخفاض في وقته خلال كل أسبوع.قال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن آلية التسعيرة التي تتبعها الحكومة الآن تعتمد على آخر سعر عالمي مع نهاية كل شهر، دون أن يكون هناك أي استفادة من الانخفاضات التي تطرأ على مدار الشهر، وهو ما يُضيّع على المواطن فرصة للاستفادة من هذا التخفيض.وبيّن أن معادلة الأسعار للاسبوع الاول من الشهر الحالي تُظهر أن هناك انخفاضاً على خام برنت، وهو ما ينعكس على الأسعار محليا، حيث سجل بنزين اوكتان (90) انخفاضا بقيمة قرشين، وبنزين اوكتان (95 ) انخفاضا بقيمة قرش ونصف، والكاز انخفاضا بقيمة 4 قروش ونصف، والديزل انخفاضا بقيمة قرش ونصف.وأكد عقل على أنه بالرغم من أنه ما زال هناك 3 أسابيع عن نهاية الشهر، فانه من المُتوقع أن هناك انخفاضاً آخر على الأسعار مع نهاية الأسبوع الجاري.وشدد على أن التسعيرة الاسبوعية لها أهميتها لانها تُحقق بعض الفوائد للمواطن بحيث يستفيد بشكل مباشر من الانخفاض الأسبوعي دون أن أي داعٍ للانتظار حتى نهاية كل شهر.