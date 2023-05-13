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وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

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السبت، 13-05-2023 03:47 م

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة السبت، إن النتائج الأولية لمشروع التنقيب عن العناصر الأساسية في منطقة (سمرة الطيبة) بوادي عربة أظهرت وجود تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في منطقة سمرة الطيبة لعناصر (الزنك والنحاس والرصاص والذهب).

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جاء ذلك خلال تفقد الخرابشة لسير العمل بمشروعي (التنقيب عن العناصر الرئيسية) في (سمرة الطيبة) الذي تنفذه كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومشروع استكشاف النحاس في وادي ابوخشيبة الذي تنفذه شركة سولفيست التركية.


وقال ان لهذه الشواهد دلالة قوية على وجود تمعدن الكبريتيدات ذات القيمة الاقتصادية العالية مؤكدا ان الأعمال ما زالت مستمرة لتغطية جميع النطاقات المتبقية والتي تهدف لتحديد عمق وتراكيز العناصر المستهدفة للدراسة.


وأوضح ان مشروع التنقيب عن العناصر الفلزية وخاماتها في منطقة سمرة الطيبة/ بئر مذكور - وادي عربة بدأ في شهر كانون ثاني 2023 تماشيا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتحقيقا للهدف الاستراتيجي في زيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية.


وأشار إلى أن بعض الاعمال الاستكشافية أعطت تراكيز مرتفعة جدا لافتا الى ان الاعمال الاستكشافية تأتي تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج العمل المرتبط بها والتي اشارت وعرفت قطاع التعدين بانه من القطاعات ذات القيمة العالية.

 




 

 


 

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