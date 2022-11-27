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الطاقة: الربط الكهربائي مع السعودية جاهز وبانتظار توقيع الاتفاقية

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الأحد، 27-11-2022 03:11 م

الطاقة: الربط الكهربائي مع السعودية جاهز وبانتظار توقيع الاتفاقية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، إن الربط الكهربائي مع السعودية في مرحلة توقيع اتفاقية الربط والتشغيل التجارية، وسيتم ذلك قريباً.

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وحول الربط مع العراق اشارت إلى أنه تم إحالة عطاءات مكونات محطة الربط الكهربائي مع العراق لمرحلة التصنيع والتوريد.


وبينت أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المحطة الخاصة بالربط الكهربائي مع العراق خلال عام 2024 في حال استكمال الجانب العراقي للربط.


وأضافت أنه سيتم انشاء خط النقل بطول 330 ك.ف من منطقة القائم العراقية ولغاية محطة الريشة.


يذكر أن الحكومة أعلنت سابقاً عن جهود تبذلها لتوريد الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، والربط الكهربائي مع السعودية وفلسطين.

 




 

 


 

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