الطاقة: اللجنة المحايدة بشأن انقطاع الكهرباء تنهي عملها الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن اللجنة المحايدة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها لدراسة ما حدث خلال المنخفض الثلجي الأخير وانقطاع الكهرباء عن المواطنين ستنهي عملها خلال الأسبوع المقبل.

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وقال الخرابشة، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة أعطيت مهلة 3 أسابيع للانتهاء من عملها وتقديم توصياتها إلا أنها طلبت مؤخرا 3-4 أيام لإنهاء عملها نظرا لوجود كم كبير من البيانات التي تتعامل معها.

وأضاف أنه سيتم محاسبة الجهات المقصرة بناءً على تقرير وتوصيات اللجنة المحايدة.

وبيّن أن هناك عمل لدراسة البنية التحتية للشبكات في المملكة وتم إعداد شروط مرجعية لهذه الدراسة، فيما سيكون هناك مؤشرات لقياس أداء شركات الكهرباء.