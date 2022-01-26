إعادة تشكيل مجلس أمناء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أسماء

الوكيل الاخباري-

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وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الأمناء في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتم إعادة تشكيله كل 4 سنوات وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تم تعيين 13 ممثلا لإعاقات مختلفة و8 أعضاء مستقلين ممن لديهم خبرة متصلة بمهام المجلس و3 ممثلي للأهالي.ويضم مجلس الأمناء الجديد الذي يترأسه سمو الأمير مرعد بن رعد كل من: شامان المجالي، هلا عبدالخالق، رامي زلوم، لانا مراد، روان أبو الفيلات، محمد ذيب الجراح، خالد النابلسي، أميرة الجمل، مهند العطعوط، مراد الطويل، ايمان الصوباني، حازم زريقات، مشهور الجازي، انس ضمرة، لمى جمجوم، شيرين حامد، بيرجيت جاسمن، كارول جدعون، علي العتوم، وداد عقروق، رنا شعبان، اياد العابد، عمر الزبط.وويضطلع مجلس الأمناء بمهام محددة في القانون تتعلق بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس والموافقة على القرارات التي يتخذها والمتصلة بمستوى رسم السياسات والخطط الرئيسية.