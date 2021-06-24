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الخميس، 24-06-2021 01:16 م

الطاقة النيابية: الاستعانة بخبراء للوقوف على أسباب حادثة انقطاع الكهرباء

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب زيد العتوم انه تم الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الطاقة ضمن لجنة فنية للوقوف على اسباب حادثة انقطاع الكهرباء في الــ 21 من الشهر الماضي.

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وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية امجد الرواشدة وعدد من الخبراء في مجال الطاقة ان اللجنة الفنية ستباشر باكورة اجتماعاتها الاسبوع المقبل على ان تقوم بتزويد ” الطاقة النيابية ” بكافة نتائج اعمالهم وتقرير بتلك الحادثة لافتا الى ان اجتماع اليوم كان تنسيقيا.


من جهتهم طالب النواب ناجح العدوان وفراس العجارمة وموسى هنطش وهايل عياش وعبدالله جبارة ورمزي العجارمة ومحمد السعودي ونضال الحياري بضرورة الكشف الواضح عن اسباب انقطاع الكهرباء وعدم تكرارها مستقبلا .


بدوره قال الرواشدة ان الاجتماع جاء تنسيقيا مع الخبراء الفنيين لتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجوها للخروج بتقرير حول الحادثة .


ونفى الرواشدة وجود اي اعتداء تعرضت له الشبكة الكهربائية او نظامها الكهربائي منوها بذات الوقت إلى أنه لا علاقة ايضا لشركة العطارات بانقطاع الكهرباء مبينا الى ان العطارات بمرحلة اجراء الفحوصات حاليا ولم تباشر اعمالها.

 




 

 


 

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