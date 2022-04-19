الطاقة بصدد تقديم منحة لبلديات الشمال لتركيب 40 ألف وحدة إنارة

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إنّ الوزارة بصدد تقديم منحة لبلديات الشمال بهدف تحديث وتركيب 40 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة (LED)؛ بهدف تخفيض فاتورة إنارة الشوارع لدى البلديات.

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وأضاف الخرابشة، خلال لقائه رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزه الزغول، بحضور مدير منطقة عجلون حمزه الصمادي، أنه سيتم عمل تسوية للذمم المالية المترتبة لشركة كهرباء محافظة إربد على البلدية من خلال مقاصة والبالغة ما يقارب نصف مليون دينار.



وأكد الزغول، أهمية دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية للبلدية بشمول مبانيها بأنظمة الطاقة الشمسية المولدة للطاقة بغية تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية التي تدفعها البلدية.



وبين، أنه تم بحث إقامة مدينة صناعية في المحافظة، حيث اطلع الخرابشة على حاجة محافظة عجلون لوجود مدينة صناعية تتلائم مع طبيعتها وخصوصيتها السياحية والزراعية والأثر التنموي والخدمي الذي سوف يلمسه المواطنون في حال تنفيذ المشروع,



وعرض رئيس البلدية أبرز العقبات التي تعترض أو تحد من تقديم الخدمات المثلى للمواطنين أهمها ارتفاع تكاليف رسوم نقل أو زراعة أعمدة الكهرباء في مناطق البلدية الذي يرتب عليها أعباء مالية زائدة، داعياً إلى الإسراع بإصلاح أعطال الخطوط المغذية لإنارة وسط المدينة ومحيط مسجد عجلون الكبير خاصة في الشهر الفضيل الذي يزداد فيه إقبال المصلين على الصلاة في المسجد وأداء عباداتهم.

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