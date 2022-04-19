الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الإفتاء تبيّن الفرق بين صلاة القيام والتهجد والتراويح

هنغاريا ترفض فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين

ارتفاع مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية

ارتفاع ديون مصر الخارجية بمليارات الدولارات

ارتفاع أسعار الذرة لأعلى مستوياتها في 10 أعوام

تصادم 3 مركبات بالمدينة الرياضية ولا إصابات - صور

الثلاثاء، 19-04-2022 03:53 م

الطاقة بصدد تقديم منحة لبلديات الشمال لتركيب 40 ألف وحدة إنارة

main_image625ea8b15ff42


الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إنّ الوزارة بصدد تقديم منحة لبلديات الشمال بهدف تحديث وتركيب 40 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة (LED)؛ بهدف تخفيض فاتورة إنارة الشوارع لدى البلديات.

اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة، خلال لقائه رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزه الزغول، بحضور مدير منطقة عجلون حمزه الصمادي، أنه سيتم عمل تسوية للذمم المالية المترتبة لشركة كهرباء محافظة إربد على البلدية من خلال مقاصة والبالغة ما يقارب نصف مليون دينار.


وأكد الزغول، أهمية دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية للبلدية بشمول مبانيها بأنظمة الطاقة الشمسية المولدة للطاقة بغية تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية التي تدفعها البلدية.


وبين، أنه تم بحث إقامة مدينة صناعية في المحافظة، حيث اطلع الخرابشة على حاجة محافظة عجلون لوجود مدينة صناعية تتلائم مع طبيعتها وخصوصيتها السياحية والزراعية والأثر التنموي والخدمي الذي سوف يلمسه المواطنون في حال تنفيذ المشروع,


وعرض رئيس البلدية أبرز العقبات التي تعترض أو تحد من تقديم الخدمات المثلى للمواطنين أهمها ارتفاع تكاليف رسوم نقل أو زراعة أعمدة الكهرباء في مناطق البلدية الذي يرتب عليها أعباء مالية زائدة، داعياً إلى الإسراع بإصلاح أعطال الخطوط المغذية لإنارة وسط المدينة ومحيط مسجد عجلون الكبير خاصة في الشهر الفضيل الذي يزداد فيه إقبال المصلين على الصلاة في المسجد وأداء عباداتهم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0001

الحنيطي: حرس الحدود تقف بالمرصاد أمام كل عابث بأمن الوطن

52969912-الملك-عبدالله-الثاني

الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

فضل_الالتزام_بتناول_السحور

نصيحة رمضانية من الدفاع المدني حول وجبة السحور

image

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

image (30)

الزراعة تدعم جمعية شباب ذيبان للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي

e72583c0-e12e-45d3-9147-17d68eba4cf5

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
vvvvvvvvvvvv

الصمادي نائبا لرئيس بلدية عجلون الكبرى

374541_1_1586876684

صحة عجلون: جولات رقابية مكثفة على الأسواق خلال رمضان

e7f3d277-881d-46f2-8087-699108b2b243

عجلون الأعلى بنسبة التصويت وعمّان الأقل.. بالأرقام تعرّف على نسبة المشاركة بالانتخابات في محافظات المملكة

311034_5_1606837072 (1)

الأهازيج الوطنية عنوان للأجواء الانتخابية في عجلون

انتخابات 8

4.11 % نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الساعة 10 صباحاً - أرقام

311034_5_1606837072 (1)

25 مرشحا يتنافسون على رئاسة 5 بلديات في عجلون