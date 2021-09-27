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الطاقة: لا مواد نفطية في السائل الاسود في فيديو البحر الميت

الإثنين، 27-09-2021 09:36 ص

الطاقة: لا مواد نفطية في السائل الاسود في فيديو البحر الميت

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الوكيل الاخباري- اكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عدم وجود اي نسبة من المواد النفطية في السائل الاسود المتداول ضمن شريط فيديو من منطقة البحر الميت.

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وقالت في بيان، وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه ان فريقا جيولوجيا من الوزارة قام امس بزيارة الى موقع ظهور السائل الاسود في البحر الميت حيث تم الاطلاع على الموقع ووجد ان السائل هو عبارة عن مياه ذات رائحة سيئة جدا وان الطبقات الصخرية في المنطقة مكونة من طمي وطين وملح لونه اسود داكن وجزء منه ذائب بالمياه، مؤكدة ان السائل الاسود المتداول لا يصنف من ضمن المواد النفطية.

 

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