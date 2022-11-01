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الثلاثاء، 01-11-2022 04:24 م

الطاقة والمعادن: استرداد فرق دعم الكهرباء إذا ثبتت المخالفة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه في حال ثبوت استفادة المستفيد من دعم الكهرباء بشكل مخالف بأي شكل من الأشكال يتم استرداد فرق الدعم.

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وقالت الهيئة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه يتم استرداد فرق الدعم المخالف بحسب الآلية التي تقرها الهيئة بهذا الشأن.

 

وأضافت أنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المشترك حتى يستفيد من التعرفة الكهربائية المدعومة.

 

وأشارت إلى أنه إذا رغب المشترك بنقل ملكية اشتراكه من اسم إلى آخر (مثل المستأجر أو أحد أبناء المشترك أو غيره) فإن ذلك يتطلب مراجعة شركة التوزيع المعنية من قبل المشترك والمستفيد معا.

 

وبيّنت أن التسجيل عبر منصة التعرفة الكهربائية الجديدة ما زال مستمرا حتى الآن، وهو مفتوح دون تحديد أي موعد لوقف استقبال الاشتراكات.

 

 

 




 

 


 

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