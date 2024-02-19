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الإثنين، 19-02-2024 10:30 ص

الطاقة والمعادن تعلن رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، حالة رفع الجاهزية في قطاع الطاقة؛ للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة حالياً.اضافة اعلان

 
ودعا المهندس السعايدة كافة الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل بموجب خطط الطوارئ المعدة مسبقا لهذه الغاية، وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات الحالة الجوية السائدة، وضمان ديمومة التيار الكهربائي وتزويد المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز والكاز، وتعزيز كوادرها الفنية في ورش العمل للتعامل مع أي أعطال قد تحدث بالسرعة الممكنة.

وحثّ السعايدة شركات القطاع بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن. مؤكدا أن الهيئة تواصل متابعة عمل القطاع من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل على مدار الساعة، مشيدا باستجابة شركات القطاع في التعاون للإبقاء على الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية الراهنة.

 




 

 


 

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