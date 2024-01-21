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الأحد، 21-01-2024 02:25 م

الطاقة والمعادن: إعلان نتائج تجربة تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن قريباً

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الوكيل الإخباري - قالت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، إن العمل الآن جارٍ على دراسة لبيان نتائج تجربة تخصيص "تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن" على 4 قطاعات (  الصناعي ، ضخ المياه، شحن المركبات المنزلي، شحن المركبات المحطات العامة) والتي بدأت مع نهاية شهر أيار العام الماضي.اضافة اعلان


وأضافت القاق لـ " الوكيل الإخباري" أنه على ضوء النتائج سيتم اتخاذ قرارات تتضمن شمول قطاعات اخرى بهذه التعرفة، خاصة القطاع المنزلي. 

ونوهت إلى أن الانتهاء من الدراسة وإعلان نتائجها سيتم قريباً، موضحة أن الدراسة تهدف لقياس مدى الاستفادة من هذه التعرفة في تشجيع المشتركين على تجنب الاستهلاك العالي للطاقة في أوقات الذروة من خلال الإدارة الفعالة للأحمال الكهربائية، من أجل تعميمها على باقي القطاعات. 

واعتمدت الهيئة في تجربتها على 3 فترات،  الأولى فترة الذروة تحددت بين الساعة 5:00 مساء ولغاية الساعة 11:00 قبل منتصف الليل، والفترة الثانية خارج أوقات الذروة بين الساعة 6:00 صباحا و2:00 بعد الظهر، واعتبار بقية اليوم على أنه الفترة الثالثة وهي الذروة الجزئية.

 




 

 


 

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