الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 25-01-2024 12:02 م

المصفاة: تعبئة ما يقارب 345 ألف اسطوانة غاز خلال 4 أيام

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة، إنه تم تعبئة 344881 اسطوانة غاز، منذ يوم الأحد الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء، في محطات تعبئة الغاز الثلاثة، في عمان والزرقاء واربد.اضافة اعلان


وبيّن البشايرة لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم يوم أمس الأربعاء، تعبئة أكبر كمية من الاسطوانات، وصلت إلى 108223 اسطوانة، فيما تم تعبئة  89710 اسطوانة يوم أول أمس الثلاثاء. 

وأضاف أنه تم تعبئة 74028 اسطوانة يوم الاثنين، و 72920 اسطوانة يوم الأحد الماضي 

وأشار البشايرة إلى أن محطات التعبئة الثلاثة تعمل بجاهزية كاملة وقادرة على تلبية طلبات السوق من الغاز، خاصة مع استمرار الأجواء الباردة التي تؤثر على المملكة.

 




 

 


 

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