فصل للكهرباء عن هذه المناطق الأحد - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشونة الشمالية الاحد، لغايات كهربة محطة جديدة.



وقالت الشركة في بيان السبت، إنّ الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 10:30 صباحا، ويشمل مناطق: الشونة الشمالية، وإسكان معاذ، والعدسية، والمخيبات، ومحطات سلطة وادي الأردن.

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