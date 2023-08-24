الطالب حمزة الزيود في ذمة الله والتربية تنعاه

الوكيل الاخباري -

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توفي الشاب حمزة خلف حميدان الزيود أمس عن عمر لم يتجاوز الـ 17 عاما إثر نوبة قلبية .وقال أحد زملائه لـ"الوكيل الاخباري"، "الشاب الزيود اليوم كان مبسوط أثناء وجوده بالمدرسة وهو من الطلبة المتميزين والمتفوقين بالدراسة وكان معدله 91 ويطمح لإكمال دراسته ولكن اليوم انتقل الى رحمة الله تعالى".ومن جانبه نعى وزير التَّربية والتَّعليم والأسرة التربوية، الطالب ( حمزة خلفحميدان الزيود ) من الصف الأول الثانوي في مدرسة رحاب الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق.