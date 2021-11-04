الطب الشرعي: الخياطة حمدة توفيت جراء عيب خلقي

الوكيل الإخباري- قال مدير قسم الطب الشرعي الدكتور حسن الهواري، إن التقرير الصادر عن الطب الشرعي بخصوص حالة وفاة العاملة حمدة يؤكد أن سبب الوفاة عيب خلقي في ام الدم تسبب بانفجار في شريان دماغي.



وقال الهواري في تصريحات صحفية إن هذا المرض وراثي حيث أن أم الدم عبارة عن بالون ذو غشاء رقيق يتواجد على شريان دماغي، وإذا زاد حجمه عن الوضع الطبيعي ينفجر ويتسبب بالوفاة بوقت قصير، نافيا ان يكون تقرير الطب الشرعي قد ذكر ان سبب الوفاة تعرض العاملة لضغط أو توتر نفسي شديد.



واستند محامي ذوي العاملة المتوفية حمدة، في شكواه لدى المدعي العام على تقرير الطب الشرعي، وذكر المحامي أن التقرير حدد سبب الوفاة بـ انفجار ام الدم الدماغية وتمزقها مما أدى الى النزف الدماغي وموتها نتيجة لذلك، وبذلك تقول لائحة الشكوى المقدمة من المحامي إن الضغط النفسي والعصبي والتوتر الذي تعرضت له المتوفية أدى الى هذه الإصابات والى الموت المفاجئ، كما حصرت التقارير الطبية سبب الموت والوفاة بذلك، وهذا يقود إلى أن أفعال المشتكى عليهم جميعا قد شكلت جنايتي القتل القصد بالاشتراك أو الايذاء المفضي إلى الموت بحدود المواد 326 و330 من قانون العقوبات الأردني وهي جرائم يعاقب عليها القانون.

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