الطراونة يؤكد توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مدير مديرية صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي .

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وكان عدد من المواطنين اشتكوا من عدم توافر جرعتي لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي رغم مراجعتهم للمستشفى لأكثر من مرة .



وأوضح الطراونة في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الأربعاء ، أن مطعوم كورونا يتم إعطائه في مستشفى الكرك الحكومي للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ولحالات الطوارئ في داخل المستشفى .



وأشار الطراونة إلى وجود 13 مركزاً صحيا لإعطاء لقاح كورونا في المحافظة ، ويتم الاعلان عنهم باستمرار لاتاحة المركز الأقرب لمن يرغب بتلقي اللقاح .