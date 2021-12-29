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الأربعاء، 29-12-2021 11:35 ص

الطراونة يؤكد توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد مدير مديرية صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي . 

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وكان عدد من المواطنين اشتكوا من عدم توافر جرعتي لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي رغم مراجعتهم للمستشفى لأكثر من مرة .


وأوضح الطراونة  في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الأربعاء ، أن مطعوم كورونا يتم إعطائه في مستشفى الكرك الحكومي للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ولحالات الطوارئ في داخل المستشفى .


وأشار الطراونة إلى وجود 13 مركزاً صحيا لإعطاء لقاح كورونا في المحافظة ، ويتم الاعلان عنهم باستمرار لاتاحة المركز الأقرب لمن يرغب بتلقي اللقاح .


 




 

 


 

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