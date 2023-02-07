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الثلاثاء، 07-02-2023 03:31 م

الطفيلة: تساقط الثلوج على المرتفعات الجنوبية

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الوكيل الإخباري- شهدت المرتفعات الجنوبية في محافظة الطفيلة ومناطق القادسية منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، تساقط زخات من الثلوج الخفيفة والبرد، أدت إلى إغلاق جزئي للطرق الرئيسة في مناطق الرشادية والتصدير ومثلث القادسية.

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وقال محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، إن غرف العمليات الرئيسة والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية وفرق الطوارئ المجهزة بالآليات والمعدات تعاملت مع التراكمات الخفيفة للثلوج آلتي شهدتها المرتفعات الجنوبية من المحافظة، وكذلك بقية مناطق الطفيلة التي تشهد حاليا هطولات مطرية على فترات.


ولفت خلال متابعته أوضاع الطرق وجاهزية غرفة العمليات الرئيسة والفرعية، إلى أن حركة المرور على الطريق النافذ للمناطق الجنوبية سالك بحذر جراء تساقط الثلوج وحالة الانجماد والضباب الكثيف على عدة مقاطع مرورية، داعياً مستخدمي الطرق الجنوبية إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة.


وأوضح أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق لمراقبة أوضاع الطرق في المحافظة وديمومة الحركة المرورية، مع تلقي شكاوى المواطنين ومساعدتهم في الحالات الطارئة، فضلا عن متابعة تأثيرات الحالة الجوية وتبعاتها على مدار الساعة.

 

 




 

 


 

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