الطفيلة: معاهد التدريب المهني تستقبل طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية

الوكيل الاخباري - بدأت معاهد التدريب المهني في إقليم الجنوب، اليوم الأحد، باستقبال طلبات التسجيل للشباب والفتيات بمختلف البرامج والتخصصات المهنية وفي المستويات المهنية كافة، سواء محدد المهارات أو الماهر والمهني للعام الدراسي الحالي.



وقال مدير مديرية التدريب المهني في إقليم الجنوب المهندس غالب العدينات، إن مؤسسة التدريب المهني، أعلنت عن بدء التسجيل بحزمة من المجالات التدريبية للباحثين والباحثات عن العمل في تخصصات مهنية متنوعة تشمل العائلات المهنية بتخصصات عديدة مُتاحة للشباب والشابات من عمر 16 وحتى 35 عاما، مع إمكانية التسجيل خارج هذه الفئة العمرية، عبر الرابط الإلكتروني (https: eg.vtc.gov.jo).

اضافة اعلان