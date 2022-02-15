الطيران المدني: انخفاض حركة الطائرات 7% خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ان حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي سجلت خلال كانون الثاني الماضي انخفاضا طفيفا، مقارنة مع كانون أول الذي سبقه حيث بلغت نسبته 7%.
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وأضاف مستو، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في كانون الثاني من هذا العام وصلت إلى 4630 رحلة جوية، ربطت المملكة بـ73 وجهة دولية مباشرة بنسبة نمو بلغت 127% مقارنة مع 2038 رحلة جوية خلال كانون ثاني من عام 2021. هلا اخبار .
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