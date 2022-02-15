الطيران المدني: انخفاض حركة الطائرات 7% خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ان حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي سجلت خلال كانون الثاني الماضي انخفاضا طفيفا، مقارنة مع كانون أول الذي سبقه حيث بلغت نسبته 7%.

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