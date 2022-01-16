الخرابشة يدعو دول المتوسط لتبادل الطاقة

الوكيل الإخباري - دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، الى البدء بالربط الكهربائي بين دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ذات معدلات الإشعاع الشمسي الأعلى بالعالم، ودول شمال المتوسط لتزويدها بالطاقة الخضراء النظيفة التي تسعى إليها وبأقل الكلف الممكنة.

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وأكد في كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (الآيرينا) المنعقدة في أبو ظبي ألقتها بالإنابة عنه أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ضرورة استغلال الفرص المتاحة من خلال المؤسسات الدولية المعنية للسير في تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة التي تمكن من تحقيق الربط العالمي بالسرعة الممكنة.



وقال الخرابشة خلال الجلسة التي عقدت بواسطة الاتصال المرئي، إن التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح أمرا واقعا يلامس حياتنا اليومية ومدعوماً بالتوجهات العالمية وأهمها نتائج وتوصيات قمة المناخ (COP 26) بمضاعفة الالتزامات الدولية لتخفيض الانبعاثات باستخدام جميع السبل المتاحة وعلى رأسها الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.



وأكد أهمية تضافر الجهود والبناء على ما تم التوصل إليه في موضوع ربط دول العالم قاطبة بشبكة كهربائية واحدة لتسهيل نقل الطاقة الخضراء من دول تتميز بقدرة مرتفعة على إنتاجها الى دول تتطلع لهذه الطاقة ما يخفض التكلفة ويعمم الفائدة على الجميع.



وقال الخرابشة إن الاردن يعتقد بأن الوقت قد حان للسير في تكنولوجيا إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، والذي يعد من التكنولوجيات الواعدة للقيام بدور أساسي في تخفيض انبعاثات الكربون عدا عن استخدامه كوسيط لنقل وتخزين الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن المملكة بدأت بإعداد خارطة طريق لتحديد الخطوات المطلوبة فنياً وتشريعياً في هذا المجال.



وأشار الى أن الأردن يعمل على تعظيم استغلال مصادر الطاقة المتجددة سواء لتوليد الكهرباء، حيث يطمح لتجاوز الهدف المعلن في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للعام 2030 والوصول إلى نسبة 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، أو للاستخدامات الأخرى كاستخدام الطاقة الحرارية المركزة في الصناعات والمستشفيات والقطاعات الخدمية المختلفة.



وقال إن الاستطاعات المركبة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وصلت في المملكة إلى حوالي 2400 ميجاواط تساهم بأكثر من 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة أغلبها من خلال مشاريع تجارية ومستثمرين وممولين من القطاع الخاص، في حين كانت مساهمة الطاقة المتجددة لا تتعدى 1 بالمئة عام 2014.



وأوضح ان الأردن وفي مجال تخزين الطاقة الكهربائية، شارف على الانتهاء من دراسة جدوى تفصيلية لطرح عطاء مشروع تخزين باستخدام الطاقة المائية على أحد السدود في الأردن باستطاعة حوالي 400 ميجاواط، وكذلك استخدام التخزين بالبطاريات.



وحول اجتماع (ارينا) قال الخرابشة إن الاجتماع يأتي وما زالت البشرية ترزح وللسنة الثالثة على التوالي تحت ظروف استثنائية سببتها جائحة (كوفيد-19) أثرت على جميع دول العالم وأدت الى تباطؤ النمو في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها قطاع الطاقة.



وأضاف، رغم كل ذلك، فإن زخم الانجازات التي يشهدها العالم والمنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة يعتبر مطمئناً خصوصاً مع التركيز على تنويع المصادر والتكنولوجيات الممكن استخدامها، والسير في المشاريع التجارية كبيرة الحجم باستثمارات مرتفعة بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص والجهات الاستثمارية والتمويلية في هذا المجال.



وأشاد الخرابشة بالتعاون القائم بين الحكومة الأردنية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وقال إن الأردن كعضو مؤسس ودائم في الإيرينا يتطلع الى استمرار التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الوكالة، وسيواصل الأردن جهوده في المشاركة ودعم كافة المبادرات والبرامج التي تعدها الإيرينا في سبيل تعزيز فرص التعاون المتوازن بين الدول الأعضاء.

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