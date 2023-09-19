العاصمة الأعلى.. نحو 45 ألف واقعة زواج و13 ألف طلاق في الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

سجلت دائرة الأحوال المدنية والجوازات 44933 واقعة زواج خلال عام 2022. اضافة اعلان





ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الفئة العمرية بين 25-29 سنة هي الأكثر زواجا حيث بلغ عدد الذكور ضمن هذه الفئة الذين تزوجوا 17392 فيما بلغ عدد الإناث 11839.



وكانت العاصمة عمّان الأكثر تسجيلا لواقعات الزواج بـ16804 واقعة ما نسبته 38.97%، فيما كانت محافظة الطفيلة الأقل تسجيلا لواقعات الزواج بـ661 واقعة ما نسبته 1.53%.



وبلغت نسبة الأردنيات من إجمالي اللواتي تزوجن العام الماضي 89.61%، و3.51% من الجنسية الفلسطينية و3.43% من الجنسية السورية، فيما بلغت نسبة الأزواج الأردنيين لإجمالي واقعات الزواج 94.2%، و2.21% من الجنسية الفلسطينية و0.85% من الجنسية السورية.



وسجلت دائرة الأحوال 12528 واقعة طلاق عام 2022، وكانت الفئة العمرية بين 25-29 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق حيث بلغ عدد الذكور المطلقين 2598 فيما بلغ عدد الإناث المطلقات لنفس الفئة 2848.



وكانت العاصمة عمّان الأكثر تسجيلا لواقعات الطلاق بـ4532 واقعة ما نسبته 36.8%، فيما كانت محافظة الطفيلة الأقل تسجيلا لواقعات الطلاق بـ130 واقعة ما نسبته 1.1%.



أما عن جنسية المطلقات خلال العام الماضي، فقد احتلت الجنسية الأردنية رأس القائمة بـ11951 واقعة طلاق بنسبة 95.4%، والجنسية الفلسطينية والسورية بنسبة 1.6% و1.2% على التوالي.