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استقرار معظم أسعار الخضار مع ارتفاع الفلفل الحلو والكوسا الثلاثاء

الثلاثاء، 29-08-2023 01:15 م

استقرار معظم أسعار الخضار مع ارتفاع الفلفل الحلو والكوسا الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - استقرت معظم أسعار أصناف الخضار والفواكه، فيما انخفضت أصناف أخرى، اليوم الثلاثاء، وفق النشرة الصادرة عن سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى.

ووفق رصد "الوكيل الإخباري"، فإن أسعار الفلفل الأخضر الحلو والسبانخ والأسود الكلاسيك سجلت انخفاضا عن اليوم السابق، فيما استقرت أسعار كل من البندورة والبطاطا والبصل والزهرة والباذنجان "الأسود العجمي" والفلفل الحار.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.

كما سجلت أسعار الموز البلدي انخفاضا بالمقارنة مع اليوم السابق حيث تراوحت للكيلو الواحد بين 50-75 قرش، فيما استقرت أسعار البطيخ عند 20 قرش للكيلو، وتراوحت أسعار العنب بين50-60 قرش للكيلو.

وكانت بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2985.576 طن، توزعت على 1791.273 طن خضار، و1042.257 طن فواكه، و152.047 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 965.257 طن خضار وفواكه.

وتاليا نشرة الأسعار:

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