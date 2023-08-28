ردم 3 آبار مخالفة في الرامة ووادي السير

الوكيل الإخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري حملة لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة الرامة/ الشونة الجنوبية ومنطقة بيادر وادي السير، حيث تم ردم (3) من الآبار المخالفة والتي تقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.

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وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية في ساعة مبكرة من صباح يومي الأحد والاثنين على مناطق الرامة وبيادر وادي السير لردم آبار مخالفة حيث تم ردم (2) بئر مخالفة من قبل كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه في الرامة لتزويد مزارع وبيع صهاريج مخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.



وفي منطقة وادي السير/ العاصمة عمّان وبالتنسيق مع متصرف لواء وادي السير قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه وبمرافقة أمنية من مديرية الأمن العام وقوات الدرك وتم ضبط بئر مخالفة وردمها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.



وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.