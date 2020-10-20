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الثلاثاء، 20-10-2020 03:28 م

حماية المستهلك : قرارات الحكومة يجب ان تراعي جميع الفئات

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الوكيل الإخباري - تلقت حماية المستهلك مئات الشكاوى من اصحاب المصالح ممن يعملون في المطاعم الشعبية والمدن الصناعية والحرفية وعمال المياومة ممن تضرروا بقرار الحكومة بفرض حظر شامل لمدة يومين من كل اسبوع حيث اثر ذلك على مصالحهم وكبدهم خسائر مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار أو أن يتم تخفيضه الى يوم واحد فقط وهو يوم الجمعة.

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وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن قرار الحظر الشامل الذي اتخذته الحكومة يجب يراعي مصالح جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال ايجاد حالة من التوازن ما بين الناحيتين الصحية والاقتصادية من اجل عدم الاضرار بمصالح هذه الفئات المتضررة من جهة والتقليل من اعداد الاصابات بالفيروس ونقل العدوى من جهة اخرى.


وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة الى اجراء دراسة ميدانية علمية متخصصة في سلوكيات الشراء والاستهلاك لدى افراد المجتمع يكون هدفها التعرف على سلوكيات الأفراد قبل فرض الحظر بنهاية الاسبوع وبعده خاصة أننا نلاحظ أن اعداد المصابين تزداد يوما بعد يوم وان قرار الحظر لم يعمل على تخفيض عدد حالات المصابين كما كان المأمول أو المتوقع.


 




 

 


 

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