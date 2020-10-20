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الثلاثاء، 20-10-2020 08:48 ص

بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن

قرارات حكومية حاسمة ومصيرية قادمة

حك
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - قرارات حاسمة بعد دراسة مستفيضة ،من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة وأطراف حكومية ، سيتم اتخاذها خلال (24) ساعة ، بشأن فيروس كورونا، الذي بات العنوان البارز في المرحلة الراهنة ، ودراسة لتبعات القرارات شعبيّا.

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الأردنيـــون يترقبون تلك القرارات ، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الصلاة في المساجد الجمعة ، عـــدا عن قرار رسمي بشأن دوام المدارس والجامعات ، عدا عن قرار فيما يتعلّق بمواعيد الحظر الجزئي.

 

الحكومـــة ، تدرس بشكل دوري الوضع الوبــائي الراهن ، وتبحث التطورات في ملف كورونا في المملكة ، حيث يتم من خلال الجهات المعنية برفع توصيات ، وعلى إثرها يتم دراسة التوصية ، قبل إقرارها والخروج بها بالموجز الرسمي.

 

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