العتوم: بلدية جرش تحرص على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد العتوم إن البلدية تحرص على تنفيذ المشاريع التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.



وأشار خلال لقائه اليوم الثلاثاء، فريق برنامج دعم البلديات MSP إلى أنه سيتم ومن خلال خطة عمل مدروسة لهذا العام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحوسبة المخططات التنظيمية للتسهيل عليهم، مبينا أن الخدمات الرأسمالية ستبلغ مخصصاتها 4 مليون دينار الجزء الأكبر منها سيكون لعمل خلطات إسفلتية حسب الأولوية وحاجة المناطق إضافة إلى الإنارة والنظافة والتعبيد.

اضافة اعلان