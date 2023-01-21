الأحد 22-01-2023
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وفاة شخص داخل احد النوادي الرياضية في عمان
شاهد : الداعية النابلسي يُعلق على خبر وفاته - فيديو
طرح عطاءات لبناء 30 مدرسة جديدة
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أخبار الشركات
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بنك الإسكان يضيف خدمة حجز الرحلات مع "اوبر" وكريم" من خلال تطبيق إسكان موبايل
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