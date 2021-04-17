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السبت، 17-04-2021 08:45 م

العثور على سائحين تائهين في غابات برقش

بؤ
غابات برقش - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز أمن لواء الكورة اليوم السبت، من العثور على سائحَّين اجنبيين ضلا طريقهما داخل غابات برقش .

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وقال متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، إن بلاغاً ورد عصر اليوم لمركز أمن الكورة بوجود سائحين وهما رجل يحمل الجنسية الفرنسية، وامرأة تحمل الجنسية السويسرية، وانقطع الاتصال بهما أثر دخولهما في غابات برقش .


وأضاف أنه جرى على الفور البحث الميداني للعثور على السائحين من قبل أفراد قسم الأمن الوقائي في المركز، حيث تم العثور عليهما بعد أقل من ساعتين بصحة جيدة.

 

المصدر : بترا

 

 




 

 


 

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