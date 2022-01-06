العجلوني : لن نحيل اي موظف في البلقاء الى التقاعد المبكر الا بناء على رغبته

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني انه اوعز للجهات المعنية بالجامعة بتجميد العمل بالمادة ٦٦ من نظام العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لحين إقرار النظام المعدل.



وقال الدكتور العجلوني انه ووفقا للتعديل المراقب على النظام فلن يتم إحالة اي موظف من الجامعة على التقاعد المبكر الا بناء على رغبته.



مؤكدا سعي الإدارة الحثيث لتحقيق مفهوم الأمان الوظيفي لكافة العاملين في الجامعة، وليشعر الموظف بالاستقرار والأمن الوظيفي ليتمكن من انجاز كافة المهام المكلف بها بكل تفاني واتقان.

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