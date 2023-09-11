العربية للطاقة المتجددة: للأردن دور هام في التكامل الاقتصادي العربي

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني أهمية الدور الأردني في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات بخاصة في مجال التمويل والاقتصاد الأخضر.



وقال الطعاني في بيان اليوم الاثنين إن الأردن بقيادته الهاشمية يسعى ليكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة لما يتميز به من خصائص استثمارية وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.



وأشار إلى أن المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المقرر عقده في الفترة من 19-21 أيلول الحالي في عمان، سيركز على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا .





اضافة اعلان

وتوقع الطعاني أن يفوق حجم الاستثمارات في الدول العربية تريليون دولار في العام 2035، مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية تتصدر الاستثمارات بحجم يفوق 100 مليار دولار.