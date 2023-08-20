الاقتصاد الرقمي عن تطبيق سند: تحول رقمي آمن - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فيديو قصير تناول إنشاء وتطوير تطبيق سند الحكومي.



وأوضح الفيديو، أن الأردن بات وجهة التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفيه أهم قوى ريادة الأعمال بالمنطقة.



وأضاف الفيديو، أن سند جاء لغايات جمع كافة المعاملات والخدمات الحكومية على منصة آمنة للمستخدم، مضيفاً أن سند أصبح الهوية الرقمية التي تشمل كل الخدمات التي يحتاجها المواطن بكل سرية وخصوصية.



وفي مجال الأعمال، يعمل سند على تسريع عمليات التسجيل والتحقق من العملاء وتوقيع المستندات بشكل آمن وسري.

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